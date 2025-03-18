実名で性被害を訴えたジャーナリスト伊藤詩織さんの弁護団は18日、伊藤さんが監督したドキュメンタリー映画「Black Box Diaries」についての記事で「名誉を傷つけられた」として、東京新聞の望月衣塑子記者に対して起こした訴訟を取り下げたと発表した。【写真】映画「Black Box Diaries」の配信画面。日本では見ることができない望月さんは1月14日に東京新聞のサイトに掲載された記事で、映画について「女性記者たちが性被害