◆オープン戦ロッテ６―４楽天（１８日・ＺＯＺＯ）２月のキャンプで右足親指を骨折して戦列を離れていた佐藤都志也が「５番・捕手」で復帰した。「ちょっと久々に疲れたなって感じはありました」と小さく笑って振り返りながらも５回の第２打席で中前安打を放ち、守備では３回、初対戦の宗山に対しカーブを３球続けて三振を奪うなど好リードをみせた。「捕る、投げるくらいだったら問題ない。振る、走るに関しても問題はなか