【新華社琿春3月18日】中国吉林省延辺朝鮮族自治州琿春（こんしゅん）市の敬信湿地では、気温上昇に伴い北へ帰る渡り鳥の大群が飛来した。同湿地は毎年春と秋の2回、南北を移動する渡り鳥が立ち寄り、栄養を補給し体力を蓄える中継地となっている。飛来する数十万羽の中には国家1級保護動物のマナヅル、オジロワシ、オオワシなども含まれる。（記者/姜明明）