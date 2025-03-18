Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、3月18日の第1試合に出場する4選手を発表した。リーグ7位のKADOKAWAサクラナイツは、勝ち頭の堀慎吾（協会）が先発出場。残り8試合で、逆転でのレギュラーシーズン突破を目指すだけに“小さな天才”の肩にかかる期待は大きい。【映像】崖っぷちのKADOKAWAサクラナイツ、堀慎吾が握る運命の鍵（生中継）ボーダーライン付近の戦いは、やはり今年も際どくなってきた。リ