患者本人のｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）を全自動装置で作製する「ｍｙｉＰＳプロジェクト」を進める京都大ｉＰＳ細胞研究財団（山中伸弥理事長）は１８日、４月にオープンする細胞製造施設を報道陣に公開した。細胞製造に関する国の許可を近く取得する見込みで、高品質の医療用ｉＰＳ細胞の作製を始める。総工費約１５億円の新施設（約１４００平方メートル）で、最先端医療の国際拠点「中之島クロス」（大阪市北区）内に