食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。植野さんが紹介するのは「牛ハラミのグリエ」。東京・高田馬場にあるビストロ「ラミティエ」を訪れ、フランスのビストロでは定番の店いち押し看板メニューを紹介。肩肘張らずにフレンチを楽しめる愛される店づくりにも迫る。植野さんの印象に残った一皿ビストロ「ラミティエ」があるのは、高田馬場。「高田馬場も、