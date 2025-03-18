上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となった東京都内。18日午前8時頃には、小平市でひょうやあられが降りました。撮影者によると、10分間ほど降り続けたといいます。日の出前には、多摩市であられが激しく降る様子が見られました。降ったあられで駐車場の車の屋根は真っ白です。西東京市では、柵の隙間からタヌキが珍しそうに、あられが降る様子を見つめていました。そして、18日夜から19日にかけては東京に3月の雪が降る可能性