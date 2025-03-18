ティザービジュアル・夜バージョン (C)北条司/コアミックス 完全新作アニメ化される「キャッツ❤アイ」が、2025年9月にディズニープラスで独占配信されることが決定。ティザービジュアルと予告編の公開に加え、豪華声優陣も明らかになった。 「キャッツ❤アイ」は1981年から1984年まで、週刊少年ジャンプで連載された北条司原作の大人気漫画。喫茶キャッツアイのオーナー