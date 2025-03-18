2027年度中の開館を目指す県武道館の運営管理をめぐり、県は、当初目指していた民間資金を活用する手法について事業者の収支が合わないことから断念する考えを示しました。施設の老朽化に伴い、県は新たな武道館を富山市の県総合運動公園内に建設する計画です。新田知事はきのうの県議会予算特別委員会で、武道館と公園の周辺エリア一体での運営方法を調査した結果、当初目指していたPFI＝民間資金を活かした手法は「採算面で懸念