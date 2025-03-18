脚がすぐに疲れてしまう場合、改善するにはどうしたらいいのか。ストレッチトレーナーのきまたりょうさんは、「脚が疲れやすい、つまづきやすい人がガチガチになっている身体の部位がある。まずは身体の構造を理解し、自宅で簡単にできるゆるめるケアと伸ばすケアを取り入れてみよう」という――。※本稿は、きまたりょう『世界一わかりやすい筋肉のつながり図鑑セルフケア編』（KADOKAWA）の一部を再編集、一部を書きおろしした