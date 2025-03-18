リバプールの主将フィルジル・ファン・ダイクの去就に注目が集まっている。2018年からリバプールでプレーするファン・ダイクは、これまでプレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇など、多くのタイトル獲得に貢献。主将として圧倒的な存在感でチームを最後尾から支えてきた。そんなオランダ人DFは、今季限りでリバプールとの現行契約が満了となるなか、英メディア『TBR』によると、著名記者のサシャ・タボリエリ氏がフ