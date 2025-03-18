［モスクワ１８日ロイター］ - ロシア大統領府のペスコフ報道官は１８日、この日予定されるプーチン大統領とトランプ米大統領の電話会談について、１３００ＧＭＴ（日本時間午後１０時）から１５００ＧＭＴの間に行われると予定だと述べた。会談の長さに関する記者団の質問に対し、２月１２日の電話会談とその後の両国の高官級協議を通じて、両首脳の間にはすでに「一定の理解」があると述べた。「しかし、両国関係のさらなる