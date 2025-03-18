鹿児島市で大学生が営む花の店。エブリイでお伝えしてきました。地域の人たちにも親しまれていた店は、多くの常連客に惜しまれながら今月15日に閉店しました。鮮やかな花や、かわいらしい雑貨。鹿児島市唐湊の「お花のあるくらし」です。店主は鹿児島大学農学部の4年生衛藤潤弥さん。衛藤さんはこの春から熊本の花市場に就職が決まり店を閉めることにしました。（お花のあるくらし・衛藤潤弥店主）「たくさん応援してるよとか