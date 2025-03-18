土地の標準価格「地価」が３月１８日に公表されました。住宅地では北海道富良野市の上昇率が全国１位となったほか、商業地ではいわゆる「ラピダス効果」で千歳市の上昇率が全国トップでした。（スキー客）「Furano is the best!」（スキー客）「富良野はめちゃすてき」国内有数のパウダースノーを満喫する外国人観光客。そのスキー場を有する富良野市北の峰町は、住宅地の地価の上昇率が全国第１位