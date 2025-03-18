開幕戦に出場する大谷翔平…デコピンが足の裏に描かれた新スパイク【MLB】カブス ー ドジャース（18日・東京ドーム）ドジャース・大谷翔平投手は18日、東京ドームで行われるカブスとの開幕戦に「1番・指名打者」で出場する。試合前にはキャッチボールのためグラウンドに姿を見せたが、昨季までとは違う新たなスパイクを着用していた。グレー、レッド、ブルーのカラーが使われたスパイクをよく見ると、足を上げた際にソール部分