近畿地方では、今日18日の夜と19日(水)の朝を中心に広い範囲で雨や雪が降るでしょう。大気の状態が非常に不安定になるため、竜巻などの激しい突風やひょう、落雷に注意が必要です。明日の最高気温は10℃に届かない所が多く、冬の寒さになるでしょう。今夜は本降りの雨山地は雪が強まる所も激しい突風・ひょう・落雷に注意今日18日の夜から19日(水)にかけて、上空に強い寒気を伴った気圧の谷が通過するでしょう。今夜の近畿地方