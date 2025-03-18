気象台は、午後6時14分に、暴風雪警報を中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村に発表しました。また波浪警報を中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】大分県・中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村に発表北部では、19日未明まで暴風雪や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中津市□暴風雪警報【発表】19日未明にかけて警戒風向西・