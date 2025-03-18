九州北部は18日、強い寒気の影響で大気の状態が不安定となり、午前中は雨や山地で雪が降り、午後も寒気の雲が流れ込んで断続的に雪や雨となっています。日中の最高気温は8℃前後と、真冬の寒さになっています。福岡と佐賀のこれからの天気です。18日夜から19日午前中にかけて、引き続き強い寒気の影響で雨や雪が降りやすく、山地を中心に大雪の恐れがあり、平地でも雪が積もる所があるでしょう。また、19日朝にかけては、海上を中