あすにかけて全国的に暴風となり、荒れた天気になりそうです。関東甲信や西日本では山地や山沿いを中心に大雪の所もあるでしょう。【大雪情報】東京でも降雪か？奥多摩方面は大雪のおそれ【1時間ごとの雪と雨のシミュレーション】南岸低気圧が急速に発達する影響で、北日本から西日本にかけて暴風となるでしょう。瞬間的に30メートル程度の風が吹き、転倒する人もでるほどの暴風となる所がありそうです。上空には平年より10℃以