愛媛県の住民らが四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを求めていた裁判で3月18日、松山地裁は住民の訴えを棄却しました。この裁判は2011年の福島第一原発の事故を受け、伊方原発でも地震や津波などによって重大事故が発生する危険性が高いとして、同じ年の12月に愛媛県の住民など300人が原発の運転を停止するよう求めて訴えを起こしたものです。これまでに6回の提訴を経て、現在、原告団の数は県内在住者を中心に1502人に。裁判で