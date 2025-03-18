漫才コンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人さんが自身のブログで、6回目の頸椎手術を経た病状を知らせました。 【写真を見る】【オール巨人】 “首にボルト6本” “地獄を見た” 6回目の頸椎手術を経て “どうしても行ってあげたかった” 三重県で術後初めての漫才をやりきる巨人さんは「まだまだ完全復活はできませんが。」と題して「頚椎手術後大袈裟と言われそうですが…地獄を見てまいりました」「本当に每日