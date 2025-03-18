安産の象徴である戌の石像が3月18日、高知市の神社にお目見えしました。高知市の朝峯神社は安産や子授け守護の神社として親しまれています。神社では老朽化した社務所の建て直しに合わせ、県内企業などの寄付を得て「子宝いぬ」の石像を設置しました。石像は高さ約1メートルで、母犬と子犬の2匹の像が台座の上で向かい合っています。18日は像の完成奉告祭が行われ、寄付をした企業の他、像のモデルになった2匹の犬も参加しま
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