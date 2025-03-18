島津製作所が開所した「バイオものづくり」の事業所＝18日午前、神戸市中央区島津製作所は18日、微生物などを用いて物質を生産する「バイオものづくり」の事業所を神戸医療産業都市（神戸市）に開所した。CO2からバイオプラスチックを生産できる微生物の開発期間を従来の10分の1に短縮することを目標とし、化石資源に依存しない循環型社会の実現を目指す。島津製作所は23年度から、化学メーカーのカネカとプラント大手の日揮ホ