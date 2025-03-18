栃木県のJR那須塩原駅に乗用車が突っ込み、駅の壁などにぶつかって横転し、運転していた女性がけがをしました。【写真を見る】栃木・那須塩原駅の階段や壁に乗用車がぶつかり横転運転手の女性がけが駅の壁の近くで横転している車。前方部分は激しく壊れています。警察によりますと、きょう午後4時すぎ、栃木県のJR那須塩原駅のロータリーで、タクシーが停車していたところ、後ろから乗用車が突っ込みました。その後、乗用車は