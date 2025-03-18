公正取引委員会は18日、取引先に商品の販売価格の下限を示したなどとして、九州・沖縄で「CGC」のブランド名で食料品などの開発、供給を手がける「九州シジシー」（福岡市）に対し、独占禁止法違反の恐れがあるとして警告した。