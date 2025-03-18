巨大地震が発生した際、被災した市町の中での避難が困難な場合に広域避難を可能とするよう、山口県は4月、新たな部会を立ち上げることになりました。南海トラフ巨大地震について、県は2014年に最大死者数614人とする被害想定をまとめていて、去年1月の能登半島地震を受け、見直しに着手しています。18日開かれた検討委員会では、県が提案した、有識者や市町の担当者でつくる避難所運営検討部会の設置が承認されました。これは市町