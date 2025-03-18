北海道新幹線の札幌延伸が２０３８年度末まで先延ばしとなったことを受け、国土交通省の職員らが札幌市に説明に訪れました。（森永記者）「国交省の職員らが札幌市に説明に訪れました」新幹線の計画の遅れについて説明に訪れたのは、工事を進める鉄道・運輸機構と国土交通省の職員ら４人です。札幌延伸に向けた工事は、複数の工区でトンネルの掘削が難航しています。有識者会議は先週、開業時期の見通しを従来の２０３０年度末から