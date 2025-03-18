テレビアニメ『俺だけレベルアップな件』（俺レベ）第2期の第24話（通算）あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】水篠ハンターがブチギレ！黒い羽アリと対峙…『俺レベ』新場面カット■第24話あらすじ架南島にかけつけた旬は、羽アリの群れを討伐し、ポーションを使ってS級ハンターたちの傷を癒していく。しかし、意識を失うほどの重傷を負った雫だけは回復できないでいた。一刻も早く脱出しようとする旬たちだった