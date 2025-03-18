長野県須坂市がふるさと納税の返礼品として寄付者に贈ったシャインマスカットが、同県産と表示されていたにもかかわらず実際は山形県産だったとして、農林水産省は１８日、取り扱った事業者の日本グルメ市場（和歌山県有田市）に食品表示法に基づく是正を求め、原因究明と再発防止策の実施を指示した。総務省は市に詳細な報告を求めた。市は昨年１２月に日本グルメ市場による産地偽装を認識していたが、２月まで返礼品の受け付