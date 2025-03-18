将棋の斎藤慎太郎八段（31）が18日、東京都渋谷区の将棋会館で指された第10期叡王（えいおう）戦挑戦者決定戦（不二家主催）で糸谷哲郎八段（36）に111手で勝ち、伊藤匠（たくみ）叡王（22）への挑戦権を獲得した。初の叡王挑戦、3年ぶりのタイトル戦となる。初手を指す斎藤慎太郎八段=2025年3月18日午前10時0分、東京都渋谷区の将棋会館、北野新太撮影関西を代表する両棋士による一局。中央5筋から仕掛けた糸谷の攻めを丁寧に