タレントの北斗晶が17日に自身のアメブロを更新。北海道で立ち寄ったハンバーガーショップについてつづった。【映像】北斗晶の義理娘・凛の長女が突然英語をしゃべりだし驚愕この日、北斗は「友達に【絶対に行って食べてみてーでも行くなら函館のベイエリア店】とアドバイスをもらっていた」と説明し、先日の北海道旅行で函館市の有名ハンバーガー店『ラッキーピエロ』へ立ち寄ったことを報告。店内の印象について「お出迎えの