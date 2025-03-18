18日の都内は、上空に流れ込んだ寒気の影響で朝から大気の状態が不安定となり、霰のようなものが降りました。【映像】霰のようなものが降る様子練馬区では、最低気温が4.4℃とこの時期らしい気温になりましたが、上空に寒気が流れ込んだ影響で、大気の状態が不安定になりこのような現象が起きたということです。また、北風が強く、SNSに投稿した人は「強い風が吹き、路上に転がっていたものが流されていた」と話しています。