コカ・コーラボトラーズジャパンが大阪・関西万博会場に設置した水素発電の自販機＝18日午後、大阪市此花区コカ・コーラボトラーズジャパンは18日、世界初の水素で発電して動く自動販売機を大阪・関西万博会場に設置した。「未来社会の実験場」に位置づける万博で、稼働時に二酸化炭素（CO2）を排出せず環境に優しい「次世代型」として来場者に体験してもらう。自販機は万博のシンボル「大屋根リング」の北側に設置、通常のコ