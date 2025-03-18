2025年1月時点の全国の地価が発表されました。緩やかな景気の回復などを背景に4年連続で上昇し、6割以上の地点でコロナ前を上回りました。【映像】全国の地価が発表国土交通省によりますと、2025年1月1日時点の全国約2万5500地点の地価は、1年前と比べて全用途の平均が＋2.7％、住宅地が＋2.1％、商業地が＋3.9％でした。4年連続の上昇で、6割以上の地点がコロナ前の価格を上回りました。上昇率は、バブル期の水準と比べるとま