［フランクフルト１８日ロイター］ - ドイツ連邦統計庁が１８日発表した１月の集合住宅の建設許可件数は前年同月比６．９％増の１万８０００件だった。３年連続の減少後、２カ月連続で増加した。ただ、大幅な増加とはならなかった。昨年の許可件数は１７％近く減少し、２０１０年以降で最低となった。ドイツの不動産市場は２２年に縮小が始まり、ここ数十年で最も厳しい落ち込みに見舞われている。許可件数は将来の建設活