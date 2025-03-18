全国で路線バスの廃止が相次いでいます。町内会がバスの運行を引き継ぐ町も。運転手不足から、今月末で一部路線を廃止する北海道中央バス。その運行を引き継ぐ町内会が説明会を開きました。厚別中央町内会連合会田中昭夫会長「皆さんが乗っていただいて初めて、このバスは運行できます。しっかりと運行できる状況を作っていくことが大切」町内会は来月から補助金も活用し、実証実験として観光バス会社に運行を委託します。