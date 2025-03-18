◆センバツ高校野球大会1回戦柳ケ浦2―3二松学舎大付（18日、甲子園）背番号12をつけた香田亮河（3年）が甲子園で先発マスクをかぶった。父は駒大苫小牧（北海道）を率いて夏の甲子園2連覇を果たした香田誉士史氏（現駒大監督）。父が優勝2度、準優勝1度を含む春夏通算8回出場した聖地で精いっぱいプレーした。昨秋の九州大会は正捕手の眞子陽登（3年）が左手首を骨折し急きょマスクをかぶった。公式戦初先発だったが3試合