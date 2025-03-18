2025年3月18日、地価が公示されました。愛知県名古屋市では、マンションの価格が高騰していて、その影響が近郊の住宅地の地価にも表れています。 ■建設中の名古屋「今池駅」真上のマンション 1億円超える部屋は既に完売 名古屋市千種区の地下鉄「今池駅」のほぼ真上に建設されている「ザ・ファインタワー名古屋今池」は29階建ての高層マンションで、2026年1月に完成する予定です。 大理石の床に、リ