東京23区の新築マンションの2月の平均価格が、10カ月連続で1億円を超えました。埼玉県の新築マンションも1億円に迫っています。【映像】埼玉では…1973年以来 過去最高に不動産経済研究所によりますと、2月に発売された東京23区の新築マンション1戸あたりの平均価格は、10カ月連続で1億円を超え、1億392万円【前年比＋14.1％】でした。埼玉では、人気の高いさいたま市浦和区や川口市のタワーマンションが平均価格を押し上げ、1