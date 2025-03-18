18日午後5時28分ごろ、長崎県、熊本県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、長崎県の雲仙市、熊本県の八代市、宇城市、美里町、氷川町、上天草市、それに芦北町です。 【各地の震度詳細】 ■震度2□長崎県雲仙市□