【ソウル聯合ニュース】韓国の水協（水産業協同組合）中央会は１８日、日本の大阪に貿易事業所を開設したと発表した。これにより、水協中央会は韓国産の水産物を海上運送し、日本で直接流通させることが可能になった。運送は活魚運搬車をそのまま船に載せ、釜山港から下関や博多へと運ぶ方法で行われる。貿易事業所は日本進出を希望する業者と地方自治体、政府をつなぎ、韓国産水産物の販路を多角化する役割も担う。水協はア