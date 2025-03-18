岡山の地価＝土地の価格が公表されました。利便性の高い都市部と人口減少が進む地域との間で二極化が進んでいます。 地価公示は、国土交通省が調査した今年１月１日時点の土地の価格です。岡山県の平均変動率は、住宅地がプラス0.8％と、３年連続の上昇、商業地がプラス2.1 ％と４年連続の上昇です。 県内の住宅地で最も高かったのは、岡山市北区伊島町１丁目で、1平方メートルあたり20万円と、去年より5.3％上昇しました