3月16日、松坂桃李が主演を務める日曜劇場『御上先生』（TBS系）の第9話が放送された。クライマックスに差しかかり、手に汗握る展開が続いたが、吉岡里帆の “あるシーン” に癒される人も多かったようだ。松坂演じるエリート文部科学省官僚の主人公が、私立隣徳学院に赴任した様子を描く同作は、18歳の高校生たちが抱えるさまざまな問題に寄り添いながら、腐敗した権力に立ち向かう “大逆転教育再生ストーリー”。吉岡は、