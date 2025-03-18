映画の世界観と春を感じる「“WICKED” Spring Afternoon Tea」Lounge Momiji店内自然豊かな景色とともに移ろう季節の流れを楽しむひとときを提供する「グランドプリンスホテル新高輪」の開放的なラウンジ「Lounge Momiji」にて、映画『ウィキッド ふたりの魔女』の日本公開を記念したアフタヌーンティー「“WICKED” Spring Afternoon Tea」が提供されています（2025年4月30日（水）まで）。イチゴソースと桜のゼリーにソーダを合