セオリーは、現代のライフスタイルに必要な快適さと機能性を兼ね備えた革新的な素材と、これまで培ってきたテーラリング技術が融合した最新コレクション「Motion Wool」を3月19日(水)に発売します。セオリー「Motion Wool」  発売日： 2025年3月19日(水)販売店舗： 全国のTheory店舗及びオンラインストア※一部店舗を除きます。店舗により取り扱い商品が異なります。 セオリーは、現代のライフスタイルに必要