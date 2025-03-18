１３日、学生を指導する海南儋州食用キノコ科技小院の責任者、羅燦（ら・さん）さん（手前）。（儋州＝新華社記者／郭程）【新華社儋州3月18日】中国海南省儋州（だんしゅう）市大成鎮のゴム林で、木の下に植えられたアラゲキクラゲが順調な成長を見せている。栽培を指導した海南儋州食用キノコ科技小院は大学院生を生産の第一線に派遣する実習組織で、2023年に承認を受けて設立された。所属す