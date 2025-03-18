俳優の柳葉敏郎（64）が18日、自身のインスタグラムを更新。11日に亡くなったいしだあゆみさんを追悼した。【写真あり】2人とも笑顔がすてきすぎる…長靴姿の柳葉敏郎に、割烹着が良く似合ういしだあゆみさん柳葉は、昨年6月に「映画共演者シリーズ」として、『室井慎次 敗れざる者』と『室井慎次 生き続ける者』で共演したいしださんとの2ショットを投稿。「あゆみさん至福の時間でした…ありがとうございましたまた一