【ドジャース㊙選手名鑑】【ドジャース ㊙選手名鑑】「投手3人、捕手1人」を丸裸！サイヤング賞左腕から鉄人捕手まで網羅ムーキー・ベッツ（遊撃手）◇◇◇ドジャースが誇るMVPトリオの一角。メジャーリーガーとしては小柄ながら、レッドソックスでデビューした2014年以来、11年間で4度の30本塁打以上、3度の打率3割以上、100打点以上をマークする「小さな大打者」だ。大谷がドジャース入りする前は不