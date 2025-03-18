ジャスティン・スティール（投手）今永を精神的に支える年下の兄貴分【カブス㊙選手名鑑】【カブス㊙選手名鑑】「外野手3人」を丸裸！ひとりは有名俳優の両親を持つ韋駄天今永と並ぶ左のエース格だ。2021年にメジャーデビューし、一昨年に16勝（5敗）を挙げてブレークした。昨季開幕前、ナ・リーグのサイ・ヤング賞候補に挙げられながら、度重なる故障（左太もも裏、左肘痛）もあって5勝（5敗）に終わった。昨