カイル・タッカー（外野手）鈴木誠也をDHに追いやったファイブツールプレーヤー【カブス㊙選手名鑑】【カブス㊙選手名鑑】「投手3人」を丸裸…今永昇太の「年下の兄貴分」は完全復活に向けて順調な仕上がり昨年12月、3対1のトレードでアストロズから獲得した。2023年のア・リーグ打点王（112）は22年に右翼でゴールドグラブ賞を受賞し、昨季まで4年連続2ケタ盗塁をマークした「ファイブツールプレーヤー」だ。昨